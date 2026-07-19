Centroavante da Espanha, Borja Iglesias costuma dar fortes declarações - Paul Ellis / AFP

Centroavante da Espanha, Borja Iglesias costuma dar fortes declaraçõesPaul Ellis / AFP

Publicado 19/07/2026 10:53

Estados Unidos - Borja Iglesias, centroavante da Espanha, reprovou o valor das entradas para a final da Copa do Mundo nos stories de seu Instagram pessoal. Os preços para a decisão, na qual os espanhóis enfrentarão a Argentina, neste sábado (19), ultrapassam o investimento de um carro popular no Brasil.

No post, o atacante reproduziu uma imagem da planta do MetLife Stadium, palco da final, com as indicações do custo dos ingressos para cada setor. E, na legenda, disparou: "Uma vergonha".

Pela foto republicada por Borja Iglesias, é possível observar que o ticket mais barato sai por 9.309 dólares (R$ 47.570), enquanto o mais caro bate 49.384 dólares (R$ 252.340). A postagem também indicou que a média dos valores ficou em 12.751 dólares (R$ 65.150). Confira:

Imagem mostra os preços para a final da Copa do Mundo Reprodução / Instagram @complex

Atualmente, no Brasil, o preço de um carro popular 0 km gira em torno de R$ 75.000 e R$ 95.000. Ou seja, com o investimento da entrada mais cara para a final do Mundial, seria possível comprar até três automóveis em solo brasileiro.

Com expectativa de casa cheia, Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo neste domingo (19), às 16h (de Brasília). A partida acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, estádio que tem capacidade para mais de 80 mil torcedores.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci