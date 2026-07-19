Com Messi como capitão, jogadores da Argentina celebram o título da Copa América de 2019, no Maracanã - AFP

Com Messi como capitão, jogadores da Argentina celebram o título da Copa América de 2019, no MaracanãAFP

Publicado 19/07/2026 10:00

processo que começou em 2018, com a improvisação de Lionel Scaloni como técnico. A Argentina que disputa a final da Copa do Mundo , neste domingo (19), ficou 28 anos sem conquistar um título. Nem mesmo Messi parecia dar jeito numa sequência de gerações decepcionantes, apesar do talento. Até que a chave virou em 2021, com o título da Copa América sobre o Brasil, em pleno Maracanã, num

A grande revolução de Scaloni



Inicialmente era para ele ser interino, mas contou com a desorganização da federação argentina em achar alguém para substituir o caótico trabalho Jorge Sampaoli. Com uma ideia clara de reformulação de nomes e maneira de jogar, o antes auxiliar da seleção apresentou resultados e foi efetivado.



O processo de Scaloni foi aposentar alguns medalhões do time e confiar em uma nova geração promissora. De Paul, Lautaro Martínez, Paredes e outros tiveram Messi e Di María como pilares.

Além disso, o técnico fez uma mudança tática decisiva, trocando a força física e o jogo em saídas rápidas de contra-ataque por mais controle da bola baseado num meio de campo forte nos passes e em função do craque e camisa 10.

Título sobre o Brasil tira peso e muda ambiente



O processo levou tempo e recebeu um baque inicial com a derrota por 2 a 0 para o Brasil, na semifinal da Copa América de 2019. Mas desde aquele jogo, a Argentina emendou uma sequência de 36 jogos de invencibilidade e conseguiu o que faltava para as mudanças de Scaloni chegarem ao nível necessário: um título.



A tão esperada conquista veio no torneio continental, em 2021, desta vez vencendo o Brasil por 1 a 0 em pleno Maracanã, com gol de Di María. O resultado histórico não tinha torcida para comemorar no estádio por causa das restrições da covid-19, mas o grito e o choro de liberdade dos jogadores foi a senha para uma nova Argentina que renascia.



Até então, a seleção carregava um peso enorme de 28 anos sem títulos, muitas decepções e sentia a pressão em jogos decisivos. A partir de então, o clima ficou mais leve, a confiança retomou e a postura passou a ser outra.



Um exemplo são os jogos contra o Brasil. De freguês, com quatro derrotas em sequência, emendou cinco jogos sem perder para o maior rival, com quatro vitórias. A primeiro ainda foi em 2019, em amistoso.

Depois do triungo na Copa América, voltou a vencer no Maracanã por 1 a 0, na primeira derrota da seleção brasileira em casa nas Eliminatórias, e goleou por 4 a 1 em Buenos Aires.



Sequência de títulos da Argentina



O grande momento de Messi & Cia viria na Copa do Mundo de 2022, mas não sem muito drama. A começar pelo fim da invencibilidade histórica, justamente na estreia e para a Arábia Saudita. O susto provocou mudanças no time feitas por Scaloni, que se baseou nos adversários para mudar os esquemas ao longo do torneio.



O time conhecido como 'Scaloneta', a cada fase de mata-mata, mostrou que tinha se tornado vencedor. Mais do que isso:não sofre mais com a pressão ou se entrega e também encontra forças para se superar mesmo nas dificuldades, como também acontece em 2026.

O título há quatro anos veio numa campanha com duas disputas nos pênaltis: nas quartas, contra a Holanda, e na vitória da final, em cima da França, após um 3 a 3. A decisão contra os franceses mostrou uma Argentina diferente. Afinal, abriu 2 a 0 e sofreu o empate de 2 a 2 no fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, mais uma vez viu o título escorrer nos minutos finais, mas recuperou-se mentalmente para ganhar nos pênaltis com o destaque de Dibu Martínez.

Além do fim do jejum de 36 anos sem conquistar a Copa do Mundo, a Argentina de Scaloni ainda levantou outros dois troféus: a Finalíssima de 2022, em cima da Itália, e a Copa América de 2024, vencendo a Colômbia.



Números impressionantes até a final da Copa de 2026



Agora, a seleção Albiceleste busca mais um feito, que é conquistar dois títulos mundiais seguidos, algo que só o Brasil (1958 e 1962) e a Itália (1934 e 1938) conseguiram. Se chegarem ao bicampeonato, Messi e seus companheiros irão coroar um trabalho impressionante.

Afinal, desde que assumiu o comando, Lionel Scaloni tem 79,6% de aproveitamento. São 76 vitórias em 103 partidas, com apenas nove derrotas, todas para equipes sul-americanas (Brasil, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Equador na altitude).



A invencibilidade atual é de 14 jogos, com a ressalva que a Argentina pegou muitas seleções de pouca expressão durante a preparação para a Copa (como Angola, Mauritânia e Zâmbia). As mais fortes foram nessa sequência foram Inglaterra e Suíça.