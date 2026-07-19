A Espanha busca o seu segundo título, enquanto a Argentina quer o tetracampeonato, após já ter vencido o torneio em 2022. Vai pegar fogo! - Paul Ellis / AFP

A Espanha busca o seu segundo título, enquanto a Argentina quer o tetracampeonato, após já ter vencido o torneio em 2022. Vai pegar fogo!Paul Ellis / AFP

Publicado 19/07/2026 09:00

Estados Unidos - A Espanha enfrentará a Argentina neste domingo (19), em Nova Jersey, para tentar conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez. A Fúria avançou ao vencer a França por 2 a 0 na semifinal, mas essa caminhada rumo à decisão começou há anos.

É preciso voltar para o fim de 2022, quando a Espanha foi eliminada do Mundial daquele ano ao perder nos pênaltis por 3 a 0 para Marrocos em 6 de dezembro. Pouco depois, no dia 8, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que Luis Enrique não seguiria à frente da seleção e que Luis de la Fuente seria assumiria o cargo.

O atual treinador da equipe principal da Fúria chegou à RFEF, em 2013, para trabalhar nas categorias de base e teve sucesso. Em 2015, foi campeão europeu com a seleção sub-19. Já em 2018, levou o ouro nos Jogos Mediterrâneos com a Espanha sub-18.

Naquele mesmo ano, Luis de la Fuente foi nomeado técnico da seleção espanhola sub-21. Em 2019, foi campeão europeu da categoria.

Unai Simón, Mikel Merino, Rodri, Fabián Ruiz, Oyarzabal e Dani Olmo, por exemplo, são nomes que trabalharam com Luis de la Fuente há anos, antes que ele assumisse a seleção principal.

Espanha nas últimas Olimpíadas



Luis de la Fuente também comandou a seleção espanhola na campanha da prata olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021. Unai Simón, Eric García, Pedri, Cucurella, Dani Olmo, Zubimendi, Merino e Oyarzabal fizeram parte daquele time e foram chamados para a Copa de 2026.

Já em 2024, nos Jogos de Paris, a Espanha faturou o ouro, mas sob o comando do técnico Santi Denia. Joan García, Eric García, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Álex Baena estiveram naquela Olimpíada e agora defendem a Fúria nesta Copa do Mundo.

Agenda

Espanha e Argentina vão medir forças neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Fúria busca o segundo título mundial, enquanto a Albiceleste quer se tornar tetracampeã.