Fernando Torres segura a taça da Copa do Mundo de 2010 - Javier Soriano / AFP

Fernando Torres segura a taça da Copa do Mundo de 2010Javier Soriano / AFP

Publicado 19/07/2026 11:44

Espanha - A poucas horas de ser definido o campeão da Copa do Mundo, com o duelo entre Espanha e Argentina, os jogadores espanhóis ganharam uma nova inspiração para brigar pela taça. Fernando Torres, ex-centroavante da seleção, compartilhou suas lembranças do título mundial de 2010 e declarou: "Vocês são melhores".

A mensagem de Torres, que entrou em campo na prorrogação da final de 16 anos atrás, diante da Holanda, foi publicada em coluna para o jornal madrilenho "Marca", e reproduzida em seu Instagram pessoal. Nela, o ex-atacante aproveitou uma fala do técnico de 2010 para incentivar os atletas da geração atual a repetirem o feito.

"Vou ficar com uma frase que Vicente del Bosque nos disse minutos antes da prorrogação em Joanesburgo (palco da final de 2010). O grupo estava confiante, mas o treinador selou sua liderança com palavras breves e decisivas: 'Relaxem, você são melhores'. É exatamente isso que todos nós, espanhóis, queremos transmitir para vocês, somos melhores. Agora é provar isso em campo. Que role a bola", escreveu.

"O treinador protegeu os jovens e os ajudou a florescer, ao mesmo tempo que preparava os veteranos para construir um ecossistema cuja estrutura se baseia numa liderança caracterizada pela tranquilidade, calma e boas habilidades futebolísticas, a mesma liderança que vive decididamente longe dos holofotes", complementou.

Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo neste sábado (19), às 16h (de Brasília). A partida acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci