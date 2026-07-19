Fernando Torres segura a taça da Copa do Mundo de 2010Javier Soriano / AFP
Torres lembra 2010 em carta aberta à Espanha: 'Vocês são melhores'
Ex-atacante entrou em campo na prorrogação da final da Copa do Mundo, contra a Holanda, 16 anos atrás
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