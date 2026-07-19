Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2026 13:40

"A Espanha ganha a final fácil, com tranquilidade. É um futebol jogado de forma extraordinária, com um DNA diferente do que vimos nesta Copa do Mundo. Eles atuam assim há muito tempo; cresceram jogando dessa maneira", disse em entrevista à "Cazé TV".

Ronaldo se mostrou um grande fã do modelo espanhol. Na opinião do Fenômeno, a vitória sobre a França definiu o campeão da Copa do Mundo.

"Os jogadores sabem exatamente o que fazer em cada momento e em cada fase da partida. Não têm pressa. Circulam a bola com velocidade, cadenciam o jogo quando necessário, esfriam a partida com a posse e aceleram no momento certo", concluiu.