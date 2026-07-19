Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

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Pedro Logato
Rio - Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, acredita que a Espanha será campeã da Copa do Mundo. Na opinião do Eterno Camisa 9, os europeus devem encontrar facilidade na partida contra a Argentina, neste domingo (19), às 16h (de Brasília).
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"A Espanha ganha a final fácil, com tranquilidade. É um futebol jogado de forma extraordinária, com um DNA diferente do que vimos nesta Copa do Mundo. Eles atuam assim há muito tempo; cresceram jogando dessa maneira", disse em entrevista à "Cazé TV".
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Ronaldo se mostrou um grande fã do modelo espanhol. Na opinião do Fenômeno, a vitória sobre a França definiu o campeão da Copa do Mundo.
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"Os jogadores sabem exatamente o que fazer em cada momento e em cada fase da partida. Não têm pressa. Circulam a bola com velocidade, cadenciam o jogo quando necessário, esfriam a partida com a posse e aceleram no momento certo", concluiu.