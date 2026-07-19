Ronaldinho em partida da Seleção na Copa de 2026Divulgação / Fifa
Ronaldinho Gaúcho destaca humildade da Argentina e exalta Messi: 'O cara'
Ex-apoiador, de 46 anos, atuou ao lado de argentino no Barcelona
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