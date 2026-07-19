Ronaldinho em partida da Seleção na Copa de 2026 - Divulgação / Fifa

Ronaldinho em partida da Seleção na Copa de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 19/07/2026 14:12

"O time tem essa humildade Acho que essa união que eles têm é muito linda de ver", afirmou Ronaldinho em entrevista à "Rede Globo".

O ex-apoiador atuou junto de Lionel Messi no começo da sua carreira no Barcelona. Ronaldinho exaltou a qualidade do astro argentino.

"Argentina já tem essa fama. E uma vez mais eles estão chegando do mesmo jeito. No ‘vamos que vamos’. O argentino é assim. Um futebol que eu gosto de ver. A entrega que os caras têm em cada jogo. E tem o Messi. O cara é o cara! Ele pode resolver os problemas do time", concluiu.