Ronaldinho em partida da Seleção na Copa de 2026Divulgação / Fifa

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Pedro Logato
Rio - Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, de 46 anos, destacou o espírito da seleção argentina na Copa do Mundo. Ídolo do Barcelona, o Bruxo citou a humildade que os jogadores demonstraram na campanha até a final da competição.
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"O time tem essa humildade Acho que essa união que eles têm é muito linda de ver", afirmou Ronaldinho em entrevista à "Rede Globo".
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O ex-apoiador atuou junto de Lionel Messi no começo da sua carreira no Barcelona. Ronaldinho exaltou a qualidade do astro argentino.
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"Argentina já tem essa fama. E uma vez mais eles estão chegando do mesmo jeito. No ‘vamos que vamos’. O argentino é assim. Um futebol que eu gosto de ver. A entrega que os caras têm em cada jogo. E tem o Messi. O cara é o cara! Ele pode resolver os problemas do time", concluiu.