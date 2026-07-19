Rio - O show do intervalo da Copa do Mundo contou com uma surpresa que levou os torcedores ao delírio nas redes sociais. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho apareceram ao lado de Madonna em um carro durante o evento musical.
Madonna se apresenta no show do intervalo da final da Copa do Mundo!
• Detalhe: a cantora entrou no estádio em um carro com Ronaldo Fenômeno ao volante e Ronaldinho Gaúcho como passageiropic.twitter.com/uE5YNm3rrO
Além de Madonna, o show do intervalo contou com outras atrações importantes como Justin Bieber, Coldplay, Shakira e a banda sul-coreana BTS. Houve também uma homenagem a Pelé no telão, com o discurso do Rei em sua aposentadoria no Cosmos, equipe dos Estados Unidos, que o Atleta do Século defendeu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.