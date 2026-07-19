Ronaldinho, Ronaldo e Madonna - Reprodução / X

Ronaldinho, Ronaldo e MadonnaReprodução / X

Publicado 19/07/2026 17:11 | Atualizado 19/07/2026 17:20

Rio - O show do intervalo da Copa do Mundo contou com uma surpresa que levou os torcedores ao delírio nas redes sociais. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho apareceram ao lado de Madonna em um carro durante o evento musical.

Madonna se apresenta no show do intervalo da final da Copa do Mundo!



• Detalhe: a cantora entrou no estádio em um carro com Ronaldo Fenômeno ao volante e Ronaldinho Gaúcho como passageiropic.twitter.com/uE5YNm3rrO — PORTAL INSIDER (@Portal_Insider) July 19, 2026

Peças fundamentais no título da Copa do Mundo de 2022, conquistado pela seleção brasileira, a dupla de Ronaldos tem sido bastante presente ao longo de todo o Mundial da América do Norte.

"Somos protagonistas demais", "O bruxo é o rei dos roles aleatórios mesmo", "O Brasil está representado na final da Copa do Mundo", afirmaram os torcedores nas redes sociais.

Além de Madonna, o show do intervalo contou com outras atrações importantes como Justin Bieber, Coldplay, Shakira e a banda sul-coreana BTS. Houve também uma homenagem a Pelé no telão, com o discurso do Rei em sua aposentadoria no Cosmos, equipe dos Estados Unidos, que o Atleta do Século defendeu.