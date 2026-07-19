Harry Kane foi o vice-artilheiro da Inglaterra na Copa do Mundo, com seis golsOdd Andersen / AFP
Harry Kane se despede da Copa e destaca 'fim positivo' da Inglaterra
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