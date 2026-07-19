Harry Kane foi o vice-artilheiro da Inglaterra na Copa do Mundo, com seis gols - Odd Andersen / AFP

Harry Kane foi o vice-artilheiro da Inglaterra na Copa do Mundo, com seis golsOdd Andersen / AFP

Publicado 19/07/2026 15:25 | Atualizado 19/07/2026 15:25

Estados Unidos - Um dos destaques da campanha da Inglaterra, Harry Kane se despediu da Copa do Mundo com otimismo e gratidão em postagem na sua conta pessoal do "X". O jogador exaltou o desfecho da seleção no torneio, com vitória por 6 a 4 sobre a França , e celebrou a conquista do terceiro lugar.

Na postagem, o camisa 9 também agradeceu aos ingleses pela torcida e parabenizou o companheiro de equipe, Bukayo Saka, pelos três gols no duelo contra a seleção francesa.

"Uma maneira positiva de encerrar esta Copa do Mundo. Parabéns, Bukayo Saka, pelo brilhante hat-trick (três gols em um jogo)! Obrigado a todos que nos apoiaram aqui e em casa. Hora de descansar e dar um tempo", publicou Kane, na tarde deste domingo (19).

Com o triunfo de sábado (18), a Inglaterra encerrou o Mundial com a segunda melhor campanha de sua história, somente atrás do título de 1966. Ao vencer a disputa pelo terceiro lugar, os ingleses superaram o desempenho de 1990 e 2018, quado foram derrotados na mesma fase e ficaram em quarto lugar.

Harry Kane, também teve campanha de sucesso, apesar da frustração pela queda na semifinal. O centroavante encerrou a participação no torneio com seis gols e uma assistência, em oito partidas. Com isso, foi o vice-artilheiro da seleção, somente atrás de Jude Bellingham, que marcou sete vezes.

*Reportagem de João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato