Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova Jersey - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova JerseyWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 18:18 | Atualizado 19/07/2026 20:07

O confronto foi dominado pelos espanhóis, que tiveram mais de 65% de posse de bola e 15 finalizações, sendo dez no gol, antes da prorrogação. O goleiro argentino, Emiliano Martínez, se consolidou como um dos grandes destaques da partida ao defender todos os chutes certos.

Apesar disso, os sul-americanos não resistiram à pressão nas etapas complementares. Ferran Torres marcou o gol da vitória.