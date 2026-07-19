Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova JerseyWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
A Argentina não chutou nenhuma vez durante os 90 minutos da final da Copa do Mundo, neste domingo (19), no estádio de Nova Jersey, contra a Espanha. A partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar, e na prorrogação, os europeus venceram por 1 a 0.

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O confronto foi dominado pelos espanhóis, que tiveram mais de 65% de posse de bola e 15 finalizações, sendo dez no gol, antes da prorrogação. O goleiro argentino, Emiliano Martínez, se consolidou como um dos grandes destaques da partida ao defender todos os chutes certos.
Apesar disso, os sul-americanos não resistiram à pressão nas etapas complementares. Ferran Torres marcou o gol da vitória.