Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova JerseyWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
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Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova JerseyWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Europa amplia vantagem sobre América do Sul com título espanhol
Velho Continente tem seis títulos no Século XXI
Espanha é a campeã que menos sofreu gols na história das Copas
'Fúria' foi vazada apenas uma vez na competição, nas quartas de final, contra a Bélgica
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