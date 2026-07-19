Espanha derrotou a Argentina na final da Copa do MundoAFP

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Pedro Logato
Rio - O título conquistado em Nova Jersey depois da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação colocou a Espanha como mais uma seleção a ter conquistado a Copa do Mundo em duas oportunidades. Os europeus igualaram a França, que também são bicampeões, e o Uruguai.
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O Brasil continua sendo soberano como o único país a conquistar cinco Copas do Mundo. Logo depois vem a dupla europeia formada por Itália, que não disputa um Mundial desde 2014, e Alemanha, que não vem fazendo boas campanhas.
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Com a derrota na final, a Argentina continua sendo a única tricampeã mundial. Atrás dela há agora três seleções bicampeãs: França, Uruguai e a Espanha, que faturou o título em 2026.
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A Inglaterra agora está sozinha como a única seleção que só venceu uma vez a Copa do Mundo. Os ingleses, que ficaram em terceiro lugar na edição deste ano, foram campeões em casa em 1966.
Confira o ranking dos títulos:
Brasil - 5 Copas do Mundo
Alemanha - 4 Copas do Mundo
Itália - 4 Copas do Mundo
Argentina - 3 Copas do Mundo
França - 2 Copas do Mundo
Espanha - 2 Copas do Mundo
Uruguai - 2 Copas do Mundo
Inglaterra - 1 Copa do Mundo