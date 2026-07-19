Ferran Torres, jogador da Espanha, comemora seu gol na final da Copa - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Ferran Torres, jogador da Espanha, comemora seu gol na final da CopaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 19:24





Já na última edição do Mundial Feminino, em 2023, disputado na Austrália e Nova Zelândia, as espanholas superaram a Inglaterra na final pelo placar de 1 a 0, ganhando a competição pela primeira vez. Com os resultados, a Espanha garantiu o feito inédito no esporte. A Espanha se tornou o primeiro país a unificar os títulos da Copa do Mundo Masculina e Feminina. A "Fúria" conquistou o bicampeonato masculino neste domingo (19) ao vencer a Argentina por 1 a 0 , no estádio de Nova Jersey.Já na última edição do Mundial Feminino, em 2023, disputado na Austrália e Nova Zelândia, as espanholas superaram a Inglaterra na final pelo placar de 1 a 0, ganhando a competição pela primeira vez. Com os resultados, a Espanha garantiu o feito inédito no esporte.

A Copa do Mundo Feminina começou a ser disputada em 1991 e os Estados Unidos são os maiores campeões, com quatro títulos. A próxima edição do torneio será em 2027, no Brasil.