A Espanha se tornou o primeiro país a unificar os títulos da Copa do Mundo Masculina e Feminina. A "Fúria" conquistou o bicampeonato masculino neste domingo (19) ao vencer a Argentina por 1 a 0, no estádio de Nova Jersey.
Já na última edição do Mundial Feminino, em 2023, disputado na Austrália e Nova Zelândia, as espanholas superaram a Inglaterra na final pelo placar de 1 a 0, ganhando a competição pela primeira vez. Com os resultados, a Espanha garantiu o feito inédito no esporte.
A Copa do Mundo Feminina começou a ser disputada em 1991 e os Estados Unidos são os maiores campeões, com quatro títulos. A próxima edição do torneio será em 2027, no Brasil.
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