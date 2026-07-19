Ferran Torres foi o herói do título da Espanha - Divulgação / Seleção Espanhola

Ferran Torres foi o herói do título da EspanhaDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 19/07/2026 19:02

Rio - Pela segunda vez na história, a Espanha tem o mundo aos seus pés . Com um domínio avassalador durante toda a partida, a conquista veio com muito sofrimento e com ares semelhantes ao do primeiro título. Assim como em 2010, os europeus soltaram o grito de gol somente na prorrogação. E o resultado foi exatamente o mesmo. Porém, desta vez, a vitória por 1 a 0 foi contra a Argentina. Em Nova Jersey, o herói da vez foi Ferran Torres, que balançou as redes aos dois minutos do segundo tempo do período extra.

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A Argentina, de Lionel Messi, teve uma atuação muito abaixo do esperado. Extremamente dominada, a equipe de Lionel Scaloni só conseguiu finalizar contra a seleção espanhola pela primeira vez na prorrogação. O camisa 10, em sua sexta participação em Copa do Mundo, ficou com mais um vice-campeonato.

Com apenas quatro minutos, a Espanha criou sua primeira oportunidade. Dani Olmo achou belo passe para Lamine Yamal, porém, na hora da finalização, o atacante do Barcelona finalizou em cima de Lisandro Martínez e facilitou a defesa do goleiro Dibu.

Depois do início avassalador, os atuais campeões europeus reduziram um pouco o ímpeto, mas mantiveram a posse de bola. A segunda chegada com perigo só aconteceu aos 38 minutos. Depois de bela jogada coletiva, Oyarzabal obrigou o goleiro argentino a fazer boa defesa novamente. Logo depois foi a vez de Cucurella arriscar e finalizar raspando a meta "hermana".

O segundo tempo começou semelhante, com a Espanha chegando na área da Argentina, mas com muita dificuldade no último passe. Aos 21 minutos, a primeira boa chegada do segundo tempo. Yamal fez boa jogada pela direita e cruzou para Ferran Tores, que cabeceou para boa defesa de Dibu.

Aos 31 minutos, de novo a Espanha chegou com perigo duas vezes. A primeira com Pedri e a segunda com Cubarsí. Nas duas, o goleiro Dibu apareceu bem para salvar os argentinos. Quatro minutos nova chance, desta vez com Laporte e novamente o arqueiro sul-americano defendeu.

Aos 47 minutos, a Argentina ficou com um jogador a menos. Enzo Fernández deu uma entrada dura em Cubarsí. Como já tinha cartão amarelo, o volante recebeu o segundo e acabou sendo expulso. Antes do fim do tempo normal, Yamal ainda obrigou Dibu a fazer grande defesa em cobrança de falta.

Prorrogação

Com apenas dois minutos da prorrogação, a Espanha perdeu uma nova oportunidade. Pedri achou Nico Williams, mas o atacante não conseguiu cabecear, ainda assim o goleiro Dibu fez uma grande defesa, salvando a Argentina.

Aos cinco minutos, um lance polêmico. Nico Williams finalizou para o fundo das redes, mas a arbitragem enxergou falta de Merino em Otamendi. Aos 12 minutos, nova oportunidade. Depois de cruzamento, Merino cabeceou para fora.

O segundo tempo da prorrogação começou com gol da Espanha. Depois de levantamento para a área, Nico Willians cabeceou e Ferran Torres soltou a bomba para marcar e garantir a festa para os europeus.