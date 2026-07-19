De la Fuente ergue troféu da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
"Me sinto muito feliz, principalmente por esses jogadores extraordinários. Ficamos muitos anos trabalhando, alguns estão há mais de 12 anos. É um orgulho para mim, não temos diferença entre treinador e jogadores, somos quase uma família. O mérito é trabalhar como uma equipe. Porque as outras são seleções, mas nós demonstramos que somos uma grande equipe e uma grande família", disse ao 'SporTV'.
"Tudo se constrói melhor na vitória, mas há um sentimento muito sólido na Espanha. É uma geração de jogadores muito jovem, com muito talento, com muita qualidade e que ganharam tudo em todas as categorias. O futuro do futebol espanhol e da seleção é extraordinário pelos próximos anos."
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