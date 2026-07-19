De la Fuente ergue troféu da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

De la Fuente ergue troféu da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 20:57 | Atualizado 19/07/2026 21:49





"Me sinto muito feliz, principalmente por esses jogadores extraordinários. Ficamos muitos anos trabalhando, alguns estão há mais de 12 anos. É um orgulho para mim, não temos diferença entre treinador e jogadores, somos quase uma família. O mérito é trabalhar como uma equipe. Porque as outras são seleções, mas nós demonstramos que somos uma grande equipe e uma grande família", disse ao 'SporTV'. O técnico Luis de la Fuente destacou a trajetória da seleção espanhola e o trabalho que resultou no título da Copa do Mundo, após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final do Mundial , neste domingo (19). Em entrevista, o treinador ressaltou o orgulho em comandar a equipe e opinou que o time terá um futuro "extraordinário"."Me sinto muito feliz, principalmente por esses jogadores extraordinários. Ficamos muitos anos trabalhando, alguns estão há mais de 12 anos. É um orgulho para mim, não temos diferença entre treinador e jogadores, somos quase uma família. O mérito é trabalhar como uma equipe. Porque as outras são seleções, mas nós demonstramos que somos uma grande equipe e uma grande família", disse ao 'SporTV'.

De la Fuente disse que a seleção teve muitas chances de gol e poderia ter aberto o placar antes, mas destacou como a final foi formada por duas grandes equipes. Além disso, o comandante ressaltou a confiança no futuro do futebol espanhol após a conquista.



"Tudo se constrói melhor na vitória, mas há um sentimento muito sólido na Espanha. É uma geração de jogadores muito jovem, com muito talento, com muita qualidade e que ganharam tudo em todas as categorias. O futuro do futebol espanhol e da seleção é extraordinário pelos próximos anos."