Lionel Scaloni, em entrevista após a final da Copa do Mundo - Reprodução / YouTube

Lionel Scaloni, em entrevista após a final da Copa do MundoReprodução / YouTube

Publicado 19/07/2026 21:35 | Atualizado 19/07/2026 21:41

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, chorou copiosamente em coletiva de imprensa após a derrota para a Espanha por 1 a 0 , na final da Copa do Mundo, neste domingo (19). O treinador abandonou a entrevista ao destacar o orgulho que sente de sua equipe e desabar em lágrimas.

"Tenho que agradecer pelo lugar que estou, sonhado por todos. Tentamos dar o máximo até o último momento. É justo que eu possa tomar esse tempo e pensar. Este lugar é maravilhoso. Um lugar sonhado [choro]. Tenho que parar, não sou capaz [de explicar]. Em minha vida, e todos que estão no corpo técnico, pensavam estar nesse lugar Para seguir, se necessita um tanto de coisa. Voltar a formar um grupo como esse, que dificilmente vai ser difícil formar. Me doí na alma. Desculpe", disse, antes de abandonar a coletiva aos prantos.

'Vou cumprir o contrato'

Campeão do mundo em 2022, Scaloni disse, antes de sair da sala de imprensa, que sua permanência depende da conversa que terá com o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia. O contrato do comandante dura até o fim do ano, mas há a possibilidade de renovação até 2031.



"Vou falar com o presidente. Sei do que quero fazer. Vou cumprir o contrato. Sinto a necessidade também de pensar, porque não sei se vou poder fazer algo tão grande como isso. Tenho que falar. Tenho que agradecer ao presidente por estar no lugar."