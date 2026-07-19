Da esquerda à direita, Cubarsí, Rodri e Unai Simón erguem seus prêmios da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O meia Rodri, da Espanha, foi eleito o melhor jogador do Mundial. Ele recebeu a Bola de Ouro da Copa do Mundo após a vitória da sua seleção contra a Argentina por 1 a 0, neste domingo (19).

O atleta superou Lionel Messi e Kylian Mbappé, que foram escolhidos como o segundo e terceiro melhores jogadores da competição, respectivamente.
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Rodri, que já havia ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024, disputou os oito jogos da Copa. Ele não marcou gols ou assistências, mas comandou o meio-campo da Espanha, distribuindo passes importantes nas construções dos ataques.

Além dele, o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, de apenas 19 anos, ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio. Já o goleiro Unai Simón faturou o prêmio de melhor goleiro do Mundial. A seleção holandesa ficou com o prêmio de fair play.
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Confira os prêmios

Bola de ouro de melhor jogador: Rodri (Espanha)
Bola de prata de segundo melhor jogador: Messi (Argentina)
Bola de bronze de terceiro melhor jogador: Mbappé (França)
Melhor jogador jovem: Cubarsí (Espanha)
Melhor goleiro: Unai Simón (Espanha)
Prêmio Fair Play: Seleção holandesa