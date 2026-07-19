Da esquerda à direita, Cubarsí, Rodri e Unai Simón erguem seus prêmios da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
O atleta superou Lionel Messi e Kylian Mbappé, que foram escolhidos como o segundo e terceiro melhores jogadores da competição, respectivamente.
Além dele, o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, de apenas 19 anos, ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio. Já o goleiro Unai Simón faturou o prêmio de melhor goleiro do Mundial. A seleção holandesa ficou com o prêmio de fair play.
Confira os prêmios
Bola de prata de segundo melhor jogador: Messi (Argentina)
Bola de bronze de terceiro melhor jogador: Mbappé (França)
Melhor jogador jovem: Cubarsí (Espanha)
Melhor goleiro: Unai Simón (Espanha)
Prêmio Fair Play: Seleção holandesa
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