Da esquerda à direita, Cubarsí, Rodri e Unai Simón erguem seus prêmios da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Da esquerda à direita, Cubarsí, Rodri e Unai Simón erguem seus prêmios da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 20:33 | Atualizado 19/07/2026 21:51





O atleta superou Lionel Messi e Kylian Mbappé, que foram escolhidos como o segundo e terceiro melhores jogadores da competição, respectivamente. O meia Rodri, da Espanha, foi eleito o melhor jogador do Mundial. Ele recebeu a Bola de Ouro da Copa do Mundo após a vitória da sua seleção contra a Argentina por 1 a 0 , neste domingo (19).O atleta superou Lionel Messi e Kylian Mbappé, que foram escolhidos como o segundo e terceiro melhores jogadores da competição, respectivamente.

Rodri, que já havia ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024, disputou os oito jogos da Copa. Ele não marcou gols ou assistências, mas comandou o meio-campo da Espanha, distribuindo passes importantes nas construções dos ataques.



Além dele, o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, de apenas 19 anos, ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio. Já o goleiro Unai Simón faturou o prêmio de melhor goleiro do Mundial. A seleção holandesa ficou com o prêmio de fair play.

Confira os prêmios

Bola de ouro de melhor jogador: Rodri (Espanha)

Bola de prata de segundo melhor jogador: Messi (Argentina)

Bola de bronze de terceiro melhor jogador: Mbappé (França)

Melhor jogador jovem: Cubarsí (Espanha)

Melhor goleiro: Unai Simón (Espanha)

Prêmio Fair Play: Seleção holandesa