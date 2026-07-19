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É bi! Veja fotos da festa da seleção espanhola após título da Copa
Copa do Mundo

É bi! Veja fotos da festa da seleção espanhola após título da Copa

Time europeu venceu Argentina por 1 a 0 neste domingo (19)

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Gabriel Salotti
Espanha faturou o bi da Copa do Mundo
Rodri, jogador da Espanha, ergue o troféu da Copa do Mundo FIFA de 2026 no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19).
Rodri, jogador da Espanha, ergue o troféu da Copa do Mundo FIFA de 2026 no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19).
Rodri, jogador da Espanha, ergue o troféu da Copa do Mundo FIFA de 2026 no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19).
Seleção espanhola comemora o bicampeonato mundial
O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
Espanha derrotou a Argentina na final da Copa do Mundo
Jogadores espanhóis erguem a taça da Copa do Mundo
Ferran Torres, jogador da Espanha, comemora seu gol durante a final da Copa do Mundo da FIFA entre Espanha e Argentina, no Estádio de Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19).
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A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), pela final da Copa do Mundo, no estádio de Nova Jersey, Estados Unidos, e faturou o bicampeonato mundial. Ferran Torres marcou o único gol do jogo no segundo tempo da prorrogação para garantir a conquista do título. Confira fotos da comemoração!
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