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É bi! Veja fotos da festa da seleção espanhola após título da Copa
Time europeu venceu Argentina por 1 a 0 neste domingo (19)
A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), pela final da Copa do Mundo, no estádio de Nova Jersey, Estados Unidos, e faturou o bicampeonato mundial. Ferran Torres marcou o único gol do jogo no segundo tempo da prorrogação para garantir a conquista do título. Confira fotos da comemoração!
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É bi! Veja fotos da festa da seleção espanhola após título da Copa
Time europeu venceu Argentina por 1 a 0 neste domingo (19)
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