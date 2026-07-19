Memes! Torcedores ironizam derrota da ArgentinaReprodução / X
Memes! Torcedores celebram derrota da Argentina na final da Copa
Espanha faturou a competição com vitória na prorrogação
Memes! Torcedores celebram derrota da Argentina na final da Copa
Espanha faturou a competição com vitória na prorrogação
Mbappé é o artilheiro da Copa do Mundo 2026; confira ranking
Atacante francês terminou a competição com 10 gols, dois acima de Messi, o segundo colocado
Yamal iguala feito de Pelé, Ronaldo e Mbappé com título da Copa
Atacante, de 19 anos, faturou taça com a Espanha
Após conquista, Espanha unifica títulos mundiais masculino e feminino
Seleção espanhola venceu a Copa Feminina de 2023 e a Masculina de 2026
Espanha se torna primeira seleção a vencer duas Copas no século
'Fúria' já havia conquistado o Mundial em 2010
Espanha bate a Argentina com gol na prorrogação e fatura bi da Copa
Ferran Torres foi o herói da conquista dos europeus
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