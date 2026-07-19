Memes! Torcedores ironizam derrota da Argentina - Reprodução / X

Memes! Torcedores ironizam derrota da ArgentinaReprodução / X

Publicado 19/07/2026 19:37 | Atualizado 19/07/2026 19:39

Rio - O título da Copa do Mundo conquistado pela Espanha levou os torcedores brasileiros ao delírios nas redes sociais. Eufóricos com a derrota da Argentina, muitos memes foram feitos e publicados nas redes sociais para zoar os "hermanos".

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Boa parte deles tiveram Lionel Messi como alvo. O camisa 10, de 39 anos, não conseguiu evitar a derrota da Argentina para os espanhóis. Com isso, o sonho do tetra acabou sendo adiado para 2030.

Pela segunda vez na história, a Espanha tem o mundo aos seus pés. Com um domínio avassalador durante toda a partida, a conquista veio com muito sofrimento e com ares semelhantes ao do primeiro título. Assim como em 2010, os europeus soltaram o grito de gol somente na prorrogação. E o resultado foi exatamente o mesmo. Porém, desta vez, a vitória por 1 a 0 foi contra a Argentina. Em Nova Jersey, o herói da vez foi Ferran Torres, que balançou as redes aos dois minutos do segundo tempo do período extra.

A Argentina, de Lionel Messi, teve uma atuação muito abaixo do esperado. Extremamente dominada, a equipe de Lionel Scaloni só conseguiu finalizar contra a seleção espanhola pela primeira vez na prorrogação. O camisa 10, em sua sexta participação em Copa do Mundo, ficou com mais um vice-campeonato.