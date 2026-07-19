Lamine Yamal em campo na final contra a Argentina - Divulgação / Seleção Argentina

Lamine Yamal em campo na final contra a ArgentinaDivulgação / Seleção Argentina

Publicado 19/07/2026 19:27

Rio - O atacante Lamine Yamal, de 19 anos, igualou feito de grandes nomes da história do futebol com o título da Copa do Mundo de 2026, depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina . Ele se tornou uma mais um jogador a conquistar o título com menos de 20 anos.

Há dois grandes nomes do futebol brasileiro que conseguiram esse feito. Pelé, que em 1958, tinha apenas 17 anos, e foi peça fundamental no primeiro título da Seleção. Além do Rei do Futebol, Ronaldo Fenômeno também fez parte do elenco do Brasil em 1994 com a mesma idade.

Kylian Mbappé, que fez parte do elenco da França em 2018, tinha a mesma idade de Lamine Yamal. O atacante, de 27 anos, é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 22 gols.

O título também coloca Yamal em um grupo extremamente seleto. Com 19 anos e seis dias, Yamal igualou o brasileiro Coutinho como o quarto campeão mundial mais jovem da história. Apenas Pelé, Ronaldo e o italiano Giuseppe Bergomi conquistaram a Copa mais jovens, de acordo com a Fifa.

A Espanha faturou o seu segundo título da história na Copa do Mundo. Depois de 16 anos, a equipe europeia voltou a fazer a festa no topo do planeta.