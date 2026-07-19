Pau Cubarsi, jogador da Espanha, disputa bola com Enzo Fernández - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Pau Cubarsi, jogador da Espanha, disputa bola com Enzo FernándezWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 19:53

A Espanha é a campeã que menos sofreu gols na Copa do Mundo na história. Ao vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão deste domingo (19) , a 'Fúria' encerrou a campanha vazada apenas uma vez, contra a Bélgica, na vitória por 2 a 1, nas quartas de final.

Os espanhóis também tinham o recorde anterior, de dois gols sofridos na campanha de 2010. No entanto, eles estavam empatados com a Itália de 2006 e a França de 1998.

Além disso, após o apito final, a Espanha entrou para o grupo das bicampeãs mundiais, ao lado da França (1998 e 2018) e Uruguai (1930 e 1950).