Espanha faturou o bi da Copa do Mundo - Divulgação / Seleção Espanhola

Espanha faturou o bi da Copa do MundoDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 19/07/2026 20:00

O Velho Continente tem agora 13 títulos. A Alemanha e a Itália são as maiores vencedoras da Europa com quatro títulos. Agora, Espanha e França aparecem com duas conquistas. A Inglaterra fecha a lista com uma Copa do Mundo, conquistada em 1996.

A América do Sul continua com 10 títulos. O Brasil tem metade das taças, sendo o único pentacampeão. Depois vem a tricampeã Argentina e o Uruguai fecha a lista com dois títulos.

O título espanhol confirma a supremacia europeia do Século XXI. Em oito Copas disputadas neste período, o Velho Continente levantou a taça em seis oportunidades, contra apenas duas da América do Sul.