Espanha faturou o bi da Copa do MundoDivulgação / Seleção Espanhola

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Pedro Logato
Rio - O título da Copa do Mundo pela Espanha, conquistada diante da Argentina, ampliou a vantagem dos europeus sobre os latino-americanos. Em 23 edições do torneio, apenas países dos dois continentes conseguiram o privilégio de conquistar a maior competição de futebol do planeta.
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O Velho Continente tem agora 13 títulos. A Alemanha e a Itália são as maiores vencedoras da Europa com quatro títulos. Agora, Espanha e França aparecem com duas conquistas. A Inglaterra fecha a lista com uma Copa do Mundo, conquistada em 1996.
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A América do Sul continua com 10 títulos. O Brasil tem metade das taças, sendo o único pentacampeão. Depois vem a tricampeã Argentina e o Uruguai fecha a lista com dois títulos.
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O título espanhol confirma a supremacia europeia do Século XXI. Em oito Copas disputadas neste período, o Velho Continente levantou a taça em seis oportunidades, contra apenas duas da América do Sul.