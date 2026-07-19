Mbappe marcou 10 gols no MundialWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Mbappé balançou as redes duas vezes contra Senegal, Iraque, Suécia e Inglaterra, além de ter marcado um gol no jogo com o Marrocos e outro no duelo com o Paraguai.
Além da artilharia desta edição, o jogador também se isolou como o maior goleador geral da história dos Mundiais, com 22 gols, um a mais que Messi.
O jogador brasileiro que mais fez gols no Mundial foi o atacante Vini Jr. O camisa 7 balançou as redes quatro vezes.
Confira a lista de artilheiros
2 - Messi (Argentina) - 8 gols
3 - Haaland (Noruega) e Bellingham (Inglaterra) - 7 gols
4 - Harry Kane (Inglaterra) e Dembélé (França) - 6 gols
5 - Oyarzabal (Espanha) - 5 gols
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