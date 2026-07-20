Rebeca Andrade na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio - Reprodução / Instagram

Rebeca Andrade na praia de São Conrado, Zona Sul do RioReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 14:57 | Atualizado 20/07/2026 16:24

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No fim de semana, a ginasta aproveitou o tempo mais quente para curtir a praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, e publicou registros do passeio no Instagram. Nos comentários, Gisele escreveu: "Te amo, Rio de Janeiro".Rebeca respondeu com uma mensagem carinhosa. "E eu amo você, hihihi! E o Rio também", declarou a campeã olímpica.A interação repercutiu entre os fãs e reforçou as especulações sobre a relação das duas. A assessoria da atleta já negou que exista um namoro, apesar das aparições e mensagens trocadas pelas duas.Na semana passada, Rebeca e Gisele também posaram abraçadas durante um passeio de barco. Nas imagens, internautas notaram que ambas usavam alianças semelhantes na mão direita. No TikTok a atleta já deu a entender através de curtidas nos comentários de internautas que está em um relacionamento com a empresária.