Marcos Oliveira - Rose Scalco / Divulgação

Marcos OliveiraRose Scalco / Divulgação

Publicado 20/07/2026 12:36

Rio - Marcos Oliveira , conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", recebeu alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, nesta segunda-feira (20). A informação foi confirmada pelo artista, que deixou a unidade de saúde na companhia da amiga e advogada Rose Scalco.

Os dois aproveitaram para almoçar juntos em um restaurante da região. "Fazendo a minha refeição depois de quase 20 dias comendo aquela comidinha de hospital. Mas tudo bem, a gente tem que passar por essa experiência para agradecer a vida e os sabores que temos em outros lugares", afirma Marcos, ao DIA. Em seguida, ele irá para sua casa no Retiro dos Artistas.

Nos últimos anos, Marcos enfrentou alguns problemas de saúde. Em maio, o ator passou por uma cirurgia de hérnia. Em 2024, ele realizou um cateterismo de emergência. Já em 2022 foi submetido a cirurgia de fístula na uretra. Com problemas financeiros, o artista se mudou, no ano passado, para o Retiro dos Artistas. Marieta Severo doou e mobiliou o imóvel para o amigo.