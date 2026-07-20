Marcos OliveiraRose Scalco / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", recebeu alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, nesta segunda-feira (20). A informação foi confirmada pelo artista, que deixou a unidade de saúde na companhia da amiga e advogada Rose Scalco.
Os dois aproveitaram para almoçar juntos em um restaurante da região. "Fazendo a minha refeição depois de quase 20 dias comendo aquela comidinha de hospital. Mas tudo bem, a gente tem que passar por essa experiência para agradecer a vida e os sabores que temos em outros lugares", afirma Marcos, ao DIA. Em seguida, ele irá para sua casa no Retiro dos Artistas. 
O artista havia dado entrada no hospital no último dia 1º, depois de apresentar uma infecção na região do períneo. O ator passou por uma cirurgia para retirada de um abscesso, no dia seguinte, e chegou a ficar alguns dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI). 
Nos últimos anos, Marcos enfrentou alguns problemas de saúde. Em maio, o ator passou por uma cirurgia de hérnia. Em 2024, ele realizou um cateterismo de emergência. Já em 2022 foi submetido a cirurgia de fístula na uretra. Com problemas financeiros, o artista se mudou, no ano passado, para o Retiro dos Artistas. Marieta Severo doou e mobiliou o imóvel para o amigo.
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Marcos Oliveira
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