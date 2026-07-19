Mariana Goldfarb fez topless em praia da Espanha Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Mariana Goldfarb, de 36 anos, aproveita férias na Espanha e compartilhou neste domingo (19) um clique de topless. A influenciadora renovou o bronzeado na Cala de Sant Roc, uma praia na região da Catalunha.
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Mariana Goldfarb curtiu dia ensolarado na região da Catalunha - Reprodução/Instagram
Mariana Goldfarb mostrou registro aproveitando o verão europeu - Reprodução/Instagram
Mariana Goldfarb fez topless em praia da Espanha - Reprodução/Instagram
Ela também mostrou a paisagem deslumbrante em meio ao verão europeu. "Em busca do azul mais azul", escreveu na legenda. 
Recentemente, Mariana Goldfarb rebateu comentários negativos após surgir de biquíni em uma praia italiana. "Foda-se! (...) Cansei desse negócio de 'passar imagem'. Estou na minha terceira faculdade, tenho 35 anos, conquistei tudo na minha vida, fruto do meu trabalho, da minha disciplina e da minha responsabilidade", desabafou.