Mariana Goldfarb fez topless em praia da Espanha - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb fez topless em praia da Espanha Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2026 12:59

Rio - Mariana Goldfarb , de 36 anos, aproveita férias na Espanha e compartilhou neste domingo (19) um clique de topless. A influenciadora renovou o bronzeado na Cala de Sant Roc, uma praia na região da Catalunha.

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Ela também mostrou a paisagem deslumbrante em meio ao verão europeu. "Em busca do azul mais azul", escreveu na legenda.