Zeca Pagodinho e Mônica Silva foram os noivos do arraiá - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho e Mônica Silva foram os noivos do arraiá Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2026 14:04

Rio - Zeca Pagodinho reuniu diversos convidados no sítio em Xerém, na Baixada Fluminense, para o arraiá da família no sábado (19). O destaque do evento foi a realização de um divertido "casamento na roça", protagonizado pelo sambista e a mulher, Mônica Silva, com quem é casado há quase 40 anos.

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Os registros da celebração típica foram compartilhados nas redes sociais pela filha do artista, Eliza Piquet. "O arraiar da família Pagodinho", escreveu na legenda. No vídeo, o cantor aparece caracterizado com camisa estampada e chapéu de palha.

A festa contou com bandeirinhas coloridas na decoração e uma área de brinquedos para as crianças. Já os adultos se divertiram na barraca de pescaria e na dinâmica da dança das cadeiras, que ganhou um tom animado quando o anfitrião jogou estalinhos no chão para atrapalhar os competidores.