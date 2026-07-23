Mc Poze e Beca Barreto flertaram em live para o TikTokReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - MC Poze falou sobre sua vida amorosa durante uma live (transmissão ao vivo) com a influenciadora pernambucana Beca Barreto. Questionado sobre como costuma agir quando está apaixonado, o funkeiro afirmou que se entrega aos relacionamentos e definiu seu comportamento longe dos palcos.
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Mc Poze e Beca Barreto flertaram em live para o TikTok - Reprodução / TikTok

"Sou um cara tranquilo. Quando se apaixona, é... um cara fiel, dedicado... um cara que se empenha legal mesmo no compromisso, no relacionamento", declarou.

Na sequência, Poze brincou sobre relacionamentos casuais e fez uma proposta bem-humorada à influenciadora. "Se você quiser curtir uma aventura, você não vai se arrepender, não vai sofrer, só vai ter felicidade."

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A resposta arrancou risadas de Beca. "Aventura? Eu quero curtir uma aventura diferente", rebateu. Sem perder o tom descontraído, o cantor respondeu: "Tá com o aventureiro do Rio de Janeiro, ou seja, pronto".

Antes de encerrar a transmissão, Poze ainda se despediu em clima de flerte. "Boa live, meu amor. Vou te chamar, hein. (...) Beijo, amor. Fica com Deus, até o dia da nossa aventura", disse, arrancando risadas da influenciadora.
Assista ao trecho da live:

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa