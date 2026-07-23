Mc Poze e Beca Barreto flertaram em live para o TikTokReprodução / Instagram
"Sou um cara tranquilo. Quando se apaixona, é... um cara fiel, dedicado... um cara que se empenha legal mesmo no compromisso, no relacionamento", declarou.
Na sequência, Poze brincou sobre relacionamentos casuais e fez uma proposta bem-humorada à influenciadora. "Se você quiser curtir uma aventura, você não vai se arrepender, não vai sofrer, só vai ter felicidade."
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Antes de encerrar a transmissão, Poze ainda se despediu em clima de flerte. "Boa live, meu amor. Vou te chamar, hein. (...) Beijo, amor. Fica com Deus, até o dia da nossa aventura", disse, arrancando risadas da influenciadora.
EITA KKKKK. Durante live, Beca Barreto pergunta como o MC Poze é e ele responde: "Sou um cara tranquilo. Um cara que, quando se apaixona, é fiel, dedicado, um cara que se empenha legal mesmo no compromisso do relacionamento. Um cara que, se você quiser curtir uma aventura, você… pic.twitter.com/AOVXTcF9De— BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) July 23, 2026
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa