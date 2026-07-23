Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verãoReprodução Instagram
As imagens mostram passeios ao ar livre, dias de praia, mergulhos na piscina e refeições em família. Em um dos registros, Harry aparece brincando com os filhos na água e chega a jogar Lilibet para o alto. Em outro, o casal surge sorrindo enquanto aproveita o período de descanso.
Conhecida por preservar a privacidade das crianças, Meghan voltou a evitar mostrar o rosto dos filhos. Archie e Lilibet aparecem de costas ou com o rosto parcialmente encoberto nas fotos compartilhadas.
Na legenda da publicação, a duquesa resumiu o momento em poucas palavras. "Férias de verão", escreveu, acompanhando a frase com um emoji de sol.
Meghan e Harry estão juntos desde 2016 e são casados desde 2018. Pais de Archie e Lilibet, os dois vivem nos Estados Unidos desde que deixaram as funções como membros ativos da família real britânica.
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