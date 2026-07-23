Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verãoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Meghan Markle dividiu com os seguidores registros das férias de verão ao lado do príncipe Harry e dos filhos, Archie e Lilibet. Nesta quinta-feira (23), a duquesa de Sussex publicou um álbum com momentos de lazer da família em meio à natureza. 
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Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verão - Reprodução Instagram
Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verão - Reprodução Instagram
Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verão - Reprodução Instagram
Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verão - Reprodução Instagram
Meghan Markle mostra momentos em família nas férias de verão - Reprodução Instagram


As imagens mostram passeios ao ar livre, dias de praia, mergulhos na piscina e refeições em família. Em um dos registros, Harry aparece brincando com os filhos na água e chega a jogar Lilibet para o alto. Em outro, o casal surge sorrindo enquanto aproveita o período de descanso.

Conhecida por preservar a privacidade das crianças, Meghan voltou a evitar mostrar o rosto dos filhos. Archie e Lilibet aparecem de costas ou com o rosto parcialmente encoberto nas fotos compartilhadas.

Na legenda da publicação, a duquesa resumiu o momento em poucas palavras. "Férias de verão", escreveu, acompanhando a frase com um emoji de sol.

Meghan e Harry estão juntos desde 2016 e são casados desde 2018. Pais de Archie e Lilibet, os dois vivem nos Estados Unidos desde que deixaram as funções como membros ativos da família real britânica.