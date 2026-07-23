Luana Maia posou agarradinha com Lucca Picon - Reprodução/Instagram

Luana Maia posou agarradinha com Lucca Picon Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 19:46

Rio - Luana Maia , irmã de Bruna Marquezine, apareceu em uma foto publicada pelo namorado, Lucca Picon, nas redes sociais nesta quinta-feira (23). A produtora e o ator posaram coladinhos antes de retornar de uma viagem.

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"Hora de voltar para casa", escreveu na legenda.

Os boatos sobre o relacionamento de Luana Maia e Lucca Picon surgiram em setembro do ano passado, quando os dois foram vistos juntos no festival The Town, em São Paulo. O namoro foi confirmado pelo ator três meses depois.