Luana Maia posou agarradinha com Lucca Picon Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Luana Maia, irmã de Bruna Marquezine, apareceu em uma foto publicada pelo namorado, Lucca Picon, nas redes sociais nesta quinta-feira (23). A produtora e o ator posaram coladinhos antes de retornar de uma viagem.
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Lucca Picon assumiu namoro com Luana Maia em dezembro de 2025 - Reprodução/Instagram
Lucca Picon e Luana Maia - Reprodução/Instagram
Luana Maia posou agarradinha com Lucca Picon - Reprodução/Instagram
"Hora de voltar para casa", escreveu na legenda. 
Os boatos sobre o relacionamento de Luana Maia e Lucca Picon surgiram em setembro do ano passado, quando os dois foram vistos juntos no festival The Town, em São Paulo. O namoro foi confirmado pelo ator três meses depois.