Anitta movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (23) com a estreia de "EQUILIBRIVM II".Reprodução Instagram
Entre as reações, internautas destacaram a direção de arte e a estética das performances. "Esse Grammy é seu", escreveu um fã. "Que visuais são esses, Anitta", comentou outro. Houve ainda quem classificasse o trabalho como o "álbum do ano".
Com cerca de 25 minutos de duração, "EQUILIBRIVM II" reúne performances inéditas e expande o conceito apresentado no primeiro projeto. O especial aborda temas como espiritualidade, ancestralidade e as raízes brasileiras da artista.
O trabalho conta com participações de Mart'nália, Grupo Ofá, MC Tha, King Saints, Brô MC's, Katú Mirim e KBRUM.
Após a exibição na TV, o minifilme fica disponível no Globoplay por sete dias, inclusive para não assinantes. O lançamento também chega ao canal oficial de Anitta no YouTube à meia-noite.
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