Ana Castela - Reprodução Instagram

Ana CastelaReprodução Instagram

Publicado 23/07/2026 21:48 | Atualizado 23/07/2026 22:16

Rio - Ana Castela se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), sobre a morte de uma fã que passou mal durante um show realizado no último domingo (19), na 39ª Expo Mutum, em Mutum, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Em nota, a cantora lamentou a morte de Givone Francisca Teodoro Dias e prestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem.

"Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento da jovem que passou mal durante o show realizado na noite de domingo (19), durante a 39ª Expo Mutum, no Parque de Exposições de Mutum. Neste momento de dor, Ana Castela e toda a equipe do Grupo AgroPlay manifestam seus mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos", informou o comunicado.

A equipe da artista também destacou que os profissionais de saúde presentes no evento prestaram atendimento imediato à vítima.

"Desde os primeiros instantes, a equipe de atendimento presente no evento prestou todo o suporte necessário, mas, infelizmente, a jovem não resistiu. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos de Givone Francisca Teodoro Dias", concluiu a nota.

Givone Francisca Teodoro Dias sofreu um infarto enquanto acompanhava a apresentação de Ana Castela. Equipes de socorro iniciaram o atendimento ainda no local e realizaram manobras de reanimação, mas a jovem não resistiu.

