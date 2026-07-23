Giovanna Ewbank presenteia filho com alpaca de aniversário - Reprodução Instagram

Giovanna Ewbank presenteia filho com alpaca de aniversárioReprodução Instagram

Publicado 23/07/2026 20:48 | Atualizado 23/07/2026 20:51

Rio - Giovanna Ewbank surpreendeu os seguidores ao revelar o presente de aniversário escolhido pelo filho caçula, Zyan. A apresentadora contou que o menino, que completou 6 anos em julho, pediu uma alpaca e teve o desejo atendido.

Nas redes sociais, Giovanna apresentou Blanca, nome da nova moradora do Rancho da Montanha, propriedade da família em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

"Gente, não sei se vocês viram, mas o meu filho menor, o Zyan, pediu uma alpaca de aniversário de 6 anos. A gente resolveu dar a alpaca para ele", contou.

A atriz ainda mostrou a convivência com o animal e brincou com o comportamento da alpaca. "O nome dela é Blanca, mas agora ela já estava cinza. Muito linda! Ela adora ficar rolando na grama, na terra. E fica o dia inteiro atrás da gente, dentro da casa. Eu vou para o banheiro, ela vai junto", disse.

O Rancho da Montanha costuma servir de refúgio para Giovanna, Bruno Gagliasso e os três filhos e aparece com frequência nas publicações da família nas redes sociais.

