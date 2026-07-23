Giovanna Ewbank presenteia filho com alpaca de aniversárioReprodução Instagram
Giovanna Ewbank presenteia filho com alpaca de aniversário
Apresentadora contou que Zyan, de 6 anos, escolheu o animal como presente e apresentou a nova moradora do rancho da família
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