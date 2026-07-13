Giovanna Ewbank entrou para o elenco da série criada por José Júnior - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank entrou para o elenco da série criada por José Júnior Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 16:09

Rio - Giovanna Ewbank, de 39 anos, entrou para o elenco da série "Delegacia de Homicídios", que deve estrear em 2027 no Disney+. A notícia foi revelada nesta segunda-feira (13) por José Júnior, fundador do AfroReggae e criador do projeto.

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"Mesmo à distância, sempre admirei e respeitei a forma como você conduz a vida: como mãe, como mulher e como profissional. Sua trajetória, sua autenticidade e o compromisso com as causas em que acredita são inspiradores. É um enorme orgulho ter você conosco. Que essa seja uma parceria especial e o início de um trabalho incrível", anunciou nas redes sociais.

A artista comentou a oportunidade de integrar a produção policial e revelou o nome de sua personagem. "É um prazer enorme agora estar junto dando vida à Silvana. Aliás a preparação já está sendo uma experiência foda e fora da curva. E quero já já contar mais pra vocês por aqui. honrada de poder estar perto! Conte comigo!!!", escreveu.

O último trabalho de Giovanna Ewbank na atuação foi na série de fantasia "A Magia de Aruna", lançada em novembro de 2023 no Disney+. Ela está afastada das novelas desde que interpretou Vanessa em "Babilônia" (2015), da TV Globo.