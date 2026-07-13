Giovanna Ewbank entrou para o elenco da série criada por José Júnior Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank integra o elenco da série 'Delegacia de Homicídios'
Atriz irá interpretar Silvana na produção criada por José Junior
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