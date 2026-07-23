Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr.Reprodução do Instagram

Publicado 23/07/2026 11:58

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"Primeira vez no Cristo Redentor. Foi muito especial", escreveu a loira na legenda da publicação.

Em um dos registros da postagem, o casal aparece ao lado de outras pessoas, entre elas o ator Terry Crews, conhecido pelos trabalhos no filme "As Branquelas" e na série "Todo Mundo Odeia o Chris". O artista americano publicou um vídeo em clima de descontração com Vini Jr. e exaltou o craque.



"O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. Seu talento, velocidade, capacidade atlética e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um grande fã, mas, ao conhecê-lo pessoalmente, fiquei igualmente impressionado com o seu coração, o seu espírito e o amor que ele carrega pelo Brasil. E sim... na primeira vez que nos encontramos, o Vini simplesmente pulou nas minhas costas!", escreveu Terry.

"Embora tenha sido o nosso primeiro encontro, senti como se estivesse reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Acredito verdadeiramente que este é o começo de uma amizade que durará para sempre", acrescentou.