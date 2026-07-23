MC Guimê fala sobre tatuagens faciais em nova publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram

MC Guimê fala sobre tatuagens faciais em nova publicação nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 13:44

Rio – MC Guimê , de 33 anos, se pronunciou nas redes sociais, nesta última quarta-feira (22), após ser criticado por internautas devido às tatuagens no rosto. O cantor recebeu uma série de comentários pedindo a remoção dos desenhos depois de mostrar o resultado do retoque de sua harmonização facial.

"Muita gente falando referente às minhas tatuagens da cara, inclusive muitas pessoas criticando severamente e dizendo para que eu remova as tatuagens no rosto. E não, eu não vou remover. Primeiro, porque eu gosto muito, faz parte da minha identidade, da minha característica, é o que me difere", disse o artista.



Ele explicou que se sente satisfeito com as tatuagens. "Acho que todo mundo que tem muita tatuagem assim como eu, no corpo todo, no rosto, em algum momento já passou na cabeça ou de se arrepender de alguma, ou querer cobrir, ou querer remover, mas no meu rosto nenhuma tatuagem me incomoda. Eu gosto, olho para o espelho e me sinto satisfeito, feliz. É algo que me fez bem e me faz diferente dos outros".



O artista, ainda, rebateu falas que sugeriam que a sua aparência seria um mau exemplo para a filha, Yarin, de sete meses, fruto do relacionamento com Fernanda Stroschein, e fez um apelo para que seu público não o defina apenas pela aparência.

"As pessoas querem julgar caráter, querem julgar postura por conta de tatuagem, só Deus conhece o nosso coração. Eu estou tranquilo com meu coração, eu tenho a consciência tranquila. Por favor não me defina pelas minhas tatuagens", pediu.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa