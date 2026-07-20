Jogador Luiz Henrique e Tammy Parisoto - Reprodução do Instagram

Jogador Luiz Henrique e Tammy Parisoto Reprodução do Instagram

Publicado 20/07/2026 08:22 | Atualizado 20/07/2026 08:34



Rio - Luiz Henrique, jogador da seleção brasileira e do Zenit, da Rússia, e a mulher Tammy Parisoto anunciaram, neste domingo (19), que serão papais de uma menina. O casal mostrou, por meio do Instagram, registros do chá revelação e ainda informou aos fãs que a bebê se chamará Aurora.

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"Aurora, hoje descobrimos que é você quem está chegando para iluminar as nossas vidas", escreveu Tammy na legenda da publicação. Luiz comentou: "Te amamos, minha princesa".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tammy Parisoto (@tammyparisoto)



Luiz Henrique e Tammy estão juntos desde junho do ano passado. Este será o primeiro filho da modelo e o segundo do atacante, que já é papai de uma menina de 3 anos, fruto de um relacionamento anterior com Carolina Andrade. O craque é ex-jogador do Fluminense e Botafogo.