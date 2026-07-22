Personagem de Dan Stulbach pega raquete em 'Quem Ama Cuida' e público noveleiro relembra Marcos de 'Mulheres Apaixonadas' - Reprodução / TV Globo

Personagem de Dan Stulbach pega raquete em 'Quem Ama Cuida' e público noveleiro relembra Marcos de 'Mulheres Apaixonadas'Reprodução / TV Globo

Publicado 22/07/2026 09:34 | Atualizado 22/07/2026 10:31

Rio - Uma cena da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (21). Na sequência, Ademir (Dan Stulbach) pega uma raquete de beach tennis da mulher, Dora (Mariana Ximenes), durante uma discussão entre os dois, e gesto que fez muitos telespectadores lembrarem imediatamente do personagem Marcos, vivido pelo ator em "Mulheres Apaixonadas" (2003).

O fanservise do Dan Stulbach com uma raquete na mão



A Amora Mautner não é boba #QuemAmaCuida pic.twitter.com/8KbQshFIgt — Babi (@babi) July 22, 2026 Na novela de Manoel Carlos, Marcos agredia a mulher Raquel (Helena Ranaldi) com uma raquete de tênis. A cena se tornou um dos momentos mais marcantes da dramaturgia brasileira.

Na novela de Manoel Carlos, Marcos agredia a mulher Raquel (Helena Ranaldi) com uma raquete de tênis. A cena se tornou um dos momentos mais marcantes da dramaturgia brasileira.

Nas redes sociais, a cena foi interpretada por muitos internautas como uma referência à "Mulheres Apaixonadas". "O 'fanservice' do Dan Stulbach com uma raquete na mão. A Amora Mautner não é boba", brincou uma usuária do X, antigo Twitter, sugerindo que a sequência foi uma homenagem ao personagem. Outro perfil resumiu a reação do público: "Memória de guerra: Dan Stulbach com uma raquete".

Também houve quem perguntasse: "Marcos, é você?", enquanto outro internauta escreveu: "O Dan Stulbach pegando a raquete e a Dora com o olhar assustado... Foi uma referência à "Mulheres Apaixonadas. Ele fazendo dois personagens escrotos!".



A repercussão chegou ao próprio Dan Stulbach, que comemorou o fato de a cena ter despertado lembranças de um personagem interpretado há mais de duas décadas.

"Claro que, quando olhei a raquete, eu já sabia que teria a cena, eu lembrei, todo mundo comentou. A gente falou sobre isso. Mas na hora da cena, eu fiz o Ademir brincando com a raquete. Não fiz o Marcos novamente. Eu fico bem feliz, me sinto bem honrado das pessoas lembrarem do personagem de um trabalho feito há tanto tempo atrás, apesar das reprises e tudo. (...) O fato das pessoas lembrarem, das pessoas quererem falar sobre isso. De tantos personagens que eu fiz, de tantos vilões que já existiram por aí, ser sempre lembrado. Não tem como não ser feliz e não se sentir agradecido", afirmou o ator, ao Gshow.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa





