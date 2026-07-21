Cissa Guimarães dedica programa ao filho e se emociona ao vivo - Reprodução / Instagram

Cissa Guimarães dedica programa ao filho e se emociona ao vivoReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 09:57





Com a voz embargada, Cissa falou sobre a saudade deixada por Preta e recordou o jovem, que morreu aos 18 anos, em 20 de julho de 2010. "A Preta deixou muita saudade em nossos corações. E, por falar em saudade, eu também quero dedicar o programa de hoje ao meu filho Rafael, que há 16 anos fazia a sua passagem. E hoje vive no seu puleirinho das almas, né, gente? Eu digo: ele está lá no puleirinho das almas. Daqui a pouco, ele desce aqui para ficar com a gente de novo", declarou. Rio - Cissa Guimarães se emocionou no encerramento do "Sem Censura Especial Preta Gil", exibido nesta segunda-feira (20), pela TV Brasil. Depois de prestar uma homenagem à cantora, a apresentadora dedicou o programa ao filho caçula, Rafael Mascarenhas , cuja morte completou 16 anos na mesma data da filha de Gilberto Gil.Com a voz embargada, Cissa falou sobre a saudade deixada por Preta e recordou o jovem, que morreu aos 18 anos, em 20 de julho de 2010. "A Preta deixou muita saudade em nossos corações. E, por falar em saudade, eu também quero dedicar o programa de hoje ao meu filho Rafael, que há 16 anos fazia a sua passagem. E hoje vive no seu puleirinho das almas, né, gente? Eu digo: ele está lá no puleirinho das almas. Daqui a pouco, ele desce aqui para ficar com a gente de novo", declarou.

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Na sequência, a apresentadora citou uma música de Tiago Iorc e agradeceu ao filho e à cantora. "E, como diz a letra de uma música do Tiago Iorc, eu te vejo em todo canto, todo olhar. Onde tem amor, eu sei que você está. Obrigada, Preta, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, obrigada, obrigada, meu amor, com todo o meu amor, minha gratidão. Muita luz para vocês. Salve Preta, salve Rafa, salve hoje, salve sempre", concluiu. Na sequência, a apresentadora citou uma música de Tiago Iorc e agradeceu ao filho e à cantora. "E, como diz a letra de uma música do Tiago Iorc, eu te vejo em todo canto, todo olhar. Onde tem amor, eu sei que você está. Obrigada, Preta, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, obrigada, obrigada, meu amor, com todo o meu amor, minha gratidão. Muita luz para vocês. Salve Preta, salve Rafa, salve hoje, salve sempre", concluiu.

Mais cedo, Cissa também publicou uma homenagem a Rafael nas redes sociais. No texto, ela afirmou que ainda sente a presença do filho em diferentes momentos de sua rotina. "Meu Rafa, meu anjo de luz... Hoje faz mais um ano que você partiu fisicamente, mas a verdade é que você nunca saiu do meu lado. Sinto sua energia vibrando em cada passo que dou, no som da música que você tanto amava e em cada batida do meu coração”, escreveu.

A atriz ainda falou sobre a dor da ausência e o orgulho que sente por ter vivido ao lado do jovem. "A saudade é eterna, um espaço que nada preenche, mas o orgulho de ser sua mãe e de ter vivido o amor mais puro ao seu lado é o que me mantém de pé, sorrindo e celebrando a vida, exatamente como você gostaria. Te amo além do infinito, meu amor. Continue iluminando os nossos caminhos aí de cima. Salve, Rafael!”



Rafael Mascarenhas morreu atropelado enquanto andava de skate no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio. O local passou a levar o nome do jovem. Ele era fruto do relacionamento de Cissa com o músico Raul Mascarenhas. A apresentadora também é mãe de Tomás e João Velho, filhos de seu casamento com o ator Paulo César Pereio, morto em 2024.