Aline Wirley e André Marques estão confirmados na segunda temporada de 'Angélica ao Vivo'Reprodução / Instagram
À frente da banda do programa, Aline seguirá embalando as conversas com música ao vivo. "É uma alegria voltar nessa nova temporada. Eu me sinto mais segura, porque já sei o que funciona e também posso contar com a experiência dos meus parceiros Angélica e André Marques", afirmou.
Já André Marques continuará responsável pelo jantar servido aos convidados, enquanto participa do bate-papo no estúdio. "Estou super feliz! Acho que o que todo mundo espera do programa é aquele bate-papo que se tem em casa com a família e os amigos. Vou continuar fazendo as comidas que eu sei que eles gostam e, quem sabe, colocar umas coisas mais ousadas para apimentar ainda mais a nossa noite de quinta-feira", disse.
Na nova temporada, Angélica seguirá recebendo convidados para conversas ao vivo com plateia, ao reunir música, gastronomia e temas do cotidiano.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa