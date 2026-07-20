Aline Wirley e André Marques estão confirmados na segunda temporada de 'Angélica ao Vivo' - Reprodução / Instagram

Aline Wirley e André Marques estão confirmados na segunda temporada de 'Angélica ao Vivo'Reprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 13:26

Rio - Aline Wirley e André Marques estão confirmados na segunda temporada de "Angélica ao Vivo", que estreia no segundo semestre de 2026 no GNT e no Globoplay. Os dois retornam ao elenco fixo da atração comandada por Angélica.

