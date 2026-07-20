TV Globo divulga trailer de ’Por Você’ - Reprodução de vídeo

TV Globo divulga trailer de ’Por Você’Reprodução de vídeo

Publicado 20/07/2026 10:18

Rio - A TV Globo divulgou o trailer de "Por Você", a próxima novela das 19h da emissora, neste domingo (19), e movimentou as redes sociais. Com emoção, conflitos e recomeços, a trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres estreia no dia 17 de agosto e substituirá "Coração Acelerado".

Uma promessa. Quatro vidas. Um recomeço. Prepare-se para se emocionar com #PorVocê, a sua nova novela das 7. Estreia em agosto! #TVGlobo pic.twitter.com/tTTbBX1m0a — TV Globo (@tvglobo) July 19, 2026

As imagens mostram um pouco da relação de amizade entre a obstetra Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos), técnica em enfermagem e mãe de Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Um trágico acidente, entretanto, muda os rumos da história das duas. Juli não resistirá à colisão e fará um pedido à amiga: que cuide de seus filhos.

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Também é possível conferir um pouco da história entre Bela e Gabriel (Thiago Lacerda). Eles tiveram um envolvimento no passado, mas a obstetra decidiu abrir mão do relacionamento para estudar em Londres. Quando voltou ao Brasil, encontrou o ex casado com Vanessa (Alinne Moraes).



O trailer da novela empolgou os internautas. "Essa novela está muito linda!", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A minha atriz preferida vai causar com essa vilã. Vem, Vanessa! Alinne Moraes e Sheron Menezzes prometem nos embates! Já quero!", comentou outro. "'Por Você' tem cara de novelão. Sheron Menezzes fazendo o seu grande comeback depois do luxo 'Vai Na Fé'. Alinne Moraes vindo com tudo como vilã na trama. Já estou ansioso", comentou uma terceira pessoa.

Outros comentários como: "Me cativou essa história, parece que vai ser linda! E além disso eu amo a Sheron Menezes e a Alinne Moraes!"; "Vai emocionar"; e "Está tudo tão lindo, e a trilha sonora maravilhosa" foram publicados na mesma rede social.

O elenco de 'Por Você' reúne outros grandes nomes como Renata Sorrah, Antonio Pitanga, José de Abreu, Ana Rosa, Milhem Cortaz, Paulo Vilhena, Mauricio Mattar e Fernanda de Freitas.







