Carolina Dieckmmann durante o documentário de Preta Gil - Reprodução de vídeo

Carolina Dieckmmann durante o documentário de Preta GilReprodução de vídeo

Publicado 21/07/2026 06:43

Rio - Carolina Dieckmmann participou do documentário "Preta - Eu Não Ando Só", exibido pela TV Globo, nesta segunda-feira (20), e falou sobre impacto do fim do casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy , ocorrido após uma traição por parte dele, em meio ao tratamento da cantora contra o câncer.

"A doença da Preta teve um agravante muito grande, que eu nem consigo te dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que, naquele momento, foi uma porrada maior que o câncer", afirmou a atriz de 47 anos. "Você toma uma porrada de alguém que você não espera, de alguém com quem você dorme…", complementou.



Diante do período conturbado, Gominho decidiu acompanhar o tratamento da amiga de perto e se mudou para a casa dela. "Era o ex-marido traindo e ela fazendo quimioterapia. Aí eu falei: 'Não, gente, eu não tenho condição, eu vou para lá'. A gente já foi com essa intenção de estar como sempre esteve com ela. Organizando a vida dela, ela organizando a nossa. A gente sempre viveu assim".



"Por isso que eu saí lá de Salvador e vim para ficar com ela na época da quimio. Quando eu cheguei, eu vi que o Rodrigo não estava presente. Todo mundo vivendo as suas vidas. E vendo ele não presente, e conhecendo ela como eu conheço, eu nem pensei duas vezes. Ela não suportava estar sozinha. Não tinha essa coisa de: 'Ah, meu amor, fico sozinha'. Não tinha isso", concluiu.

Carolina Dieckmann acredita que o conturbado término do casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy possa ter agravado a doença da artista. pic.twitter.com/XfrELG1OvZ — Central Reality (@centralreality) July 21, 2026

No documentário, Gilberto Gil se emocionou ao citar a tristeza que sentiu ao receber a notícia da morte da filha aos 50 anos, em 2025. "Minha menina foi embora. Tenho muita saudade dela. Penso nela o tempo todo. Tem um retratinho dela ao meu lado com três, quatro anos de idade. E esse retrato fica ali na minha escrivaninha. Todo dia, passo, olho. Toda vez que sento para escrever, fazer alguma coisa, olho para aquele retrato."

A relação de Preta Gil e O Kannalha também foi mencionada. "Minha felicidade era de fazer ela comer", contou o artista. "Preta fez 50, mas era danada demais. Ela era quente, se tratando do assunto, ave maria."



A Preta ainda viveu uma última paixão com O Kannalha #PretaNaGlobo pic.twitter.com/HKcEUdrKVM — Central Reality (@centralreality) July 21, 2026



