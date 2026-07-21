Ator Cauã Reymond vive Maurício em série do Globoplay - Fabio Rocha/TVGlobo

Ator Cauã Reymond vive Maurício em série do GloboplayFabio Rocha/TVGlobo

Publicado 21/07/2026 05:00

Rio - Contratos milionários, rivalidades, crises de imagem e disputas de poder movimentam "Jogada de Risco", nova série do Globoplay, que estreia nesta quinta-feira (23), com dois episódios liberados por semana. Idealizada e protagonizada por Cauã Reymond, a produção mostra os bastidores do futebol e os conflitos que acontecem longe dos gramados.

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"A série nasceu da curiosidade que eu tenho pelos bastidores do futebol, um universo que desperta paixão no Brasil e no mundo, mas que normalmente é visto só dentro de campo. Sempre me chamou atenção o que acontece fora dos gramados: as negociações, as relações de poder, as escolhas morais", revela Cauã.

"A série nasceu da curiosidade que eu tenho pelos bastidores do futebol, um universo que desperta paixão no Brasil e no mundo, mas que normalmente é visto só dentro de campo. Sempre me chamou atenção o que acontece fora dos gramados: as negociações, as relações de poder, as escolhas morais", revela Cauã.

Na trama, o ator interpreta Maurício, ex-atacante que teve a carreira prejudicada por lesões e pela condução do pai, Valdemar, vivido por Marcos Frota. Após abandonar os campos, ele abre uma agência para cuidar de jovens jogadores e tenta alcançar, como empresário, o sucesso que não conquistou como atleta.



Maurício conta com a ajuda de Cris (Mariana Sena), advogada criada no subúrbio do Rio. Ela cuida dos contratos, das negociações e das crises dos atletas, além de lutar por espaço como sócia da empresa. "A Cris é uma jovem advogada que se torna essencial para o crescimento da agência. Ela é determinada e objetiva, pensa rápido, surpreende Maurício e mantém a agência funcionando", define Mariana.



O principal rival de Maurício é Fernando Veiga, interpretado por Marcelo Adnet. O ex-jogador culpa o empresário por uma antiga contusão e tenta sabotá-lo com a ajuda da jornalista Regiane (Maria Bopp) e de Rita (Leticia Colin), ex-prostituta de luxo que promove festas privadas para atletas e empresários.



Entre os clientes da agência estão Luan, Geraldo e Vitor, jogadores do fictício Atlântico Futebol e Regatas. Vivido por Juan Paiva, Luan é uma jovem promessa prestes a fechar contrato com um clube europeu. Na véspera da final do Campeonato Carioca, porém, ele foge da concentração, vai a uma festa e sofre uma overdose.



"O Luan vive a vida como se não houvesse amanhã, o que impacta no profissionalismo dele. Maurício e Cris tentam ajudá-lo para que a carreira não seja sabotada, mas ele vive a vida tão intensamente que pode colocar a sua carreira em risco", afirma o ator.



Cauê Campos interpreta Vitor, lateral-direito recém-promovido ao time profissional e cotado para a Seleção Olímpica. Impulsivo, ele entra em conflito com o técnico Paulo Costa (Mauricio Mattar) e sofre a influência do pai foragido, Roberto (Marcos de Andrade), e de Valdemar. "O Vitor tem o deslumbre de chegar a uma vida de luxo. Ele é jovem, tem muita força de querer e ambição, mas também é impulsivo dentro e fora de campo", adianta o artista.



Já Geraldo (Breno Ferreira) sonha em jogar na Premier League, mas passa a enfrentar rumores sobre sua orientação sexual. Pressionado pelo namorado, Caio (Gabriel Caon), ele precisa escolher entre assumir a relação e proteger a própria carreira. "É um jogador jovem e promissor. A vida dele tem dado muito certo, só que em um determinado momento da trama ele se vê numa sinuca de bico precisando tomar uma decisão entre o amor e a carreira", explica o intérprete do personagem.

