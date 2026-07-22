João Victor Gonçalves - Ieda Ribeiro / Divulgação

João Victor Gonçalves Ieda Ribeiro / Divulgação

Publicado 22/07/2026 05:00

Rio - Aos 23 anos, João Victor Gonçalves estreia em horário nobre como Maurício, o Mau Mau, em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Com grande carga dramática, o personagem enfrenta um processo de autodescoberta em relação à sexualidade, enquanto é alvo do preconceito do avô Otoniel (Tony Ramos). O jovem, contudo, recebe todo o apoio da mãe, Elisa (Isabela Garcia), e da irmã, Adriana (Leticia Colin).

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"Tem sido um presente e um enorme desafio carregar um personagem como esse e gerar a identificação que desejamos! Então é muita responsabilidade", celebra o ator. Para afastar Mau Mau de estereótipos, João Victor buscou inspiração em pessoas de seu ciclo social. "Amigos, pessoas com quem me relacionei. Não há uma inspiração única, são milhões de jovens que vivem por aí no Brasil."

Baseada nos silêncios, a interpretação do artista chama a atenção. "Acredito que estar em cena vai além do texto; a cena é escrita nas entrelinhas. Esse silêncio é exatamente o sentimento de medo e os questionamentos que existem dentro desses jovens como o Mau Mau", explica.

Recentemente, a cena em que Otoniel encontra um livro com temática LGBTQIAPN+ na mochila do neto movimentou as redes sociais. Sem coragem para falar a verdade para o avô, Mau Mau disse que a obra pertencia a uma amiga. O artista recorda a preparação emocional para gravar a sequência.

"Lembro que quando recebi [o roteiro] estávamos gravando uma externa, eu li e me emocionei na hora. Aí foi um trabalho incrível junto do nosso preparador, Tel Lenna, e do Tony, onde identificamos cada um dos pontos da cena para chegar no set com todas as camadas construídas", diz.

Após ser vítima de homofobia por parte do avô conservador, Maurício chorou no banho e foi acolhido pela irmã, Adriana. A cumplicidade entre os dois comove João Victor. "Me emociona muito, porque as pessoas da comunidade precisam de apoio. Ter uma irmã, uma mãe, primo que apoie, que acolha, é algo necessário para que consiga ficar forte, passar por todas as barreiras e saber que mesmo com a dor sempre terá alguém pra te abraçar."

Os dilemas de Maurício ultrapassam as telinhas. O ator conta que recebe relatos de vários jovens. "Diversas mensagens, pessoas na rua me param para contar o quanto se identificam com o personagem, são jovens que passaram pelo mesmo, pais e avós que foram como Otoniel e hoje enxergaram o problema disso. Isso me mostra que estamos fazendo nosso trabalho com primor, a novela é esse espaço de conexão."

Diferente de Mau Mau, João Victor não sofreu represália no ciclo familiar devido a sua orientação sexual. "Sempre vivi em um ambiente acolhedor. Minha família sempre priorizou o caráter, a felicidade e a educação acima de qualquer sexualidade". O mesmo, entretanto, não aconteceu fora de casa. "Na vida sempre esbarramos com pessoas cheias de preconceito. Na escola isso era muito mais evidente, ouvi diversas vezes que era o 'viadinho', 'bicha'... Mas isso nunca foi algo que me feriu, acredito que por ter uma educação muito saudável dentro de casa."

Par romântico

A história de Mau Mau no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto deve ganhar novos desdobramentos. Há rumores de que o personagem viverá um romance com Fernando (Pedro Alves), neto de Diná (Rosi Campos). "Acredito que possa ser um degrau incrível para a aceitação do Mau Mau, mas não sei o que nossos autores vão criar!", comenta João.

Questionado sobre a reação de Otoniel em relação ao casal, o artista palpita: "De cara ficará em choque, não vai ser fácil aceitar…". Mas João acredita que o amor e a doçura do personagem farão o avô rever seu preconceito. "Tenho certeza que sim! O amor sempre pode vencer qualquer barreira, e o Mau Mau ama muito esse avô e esse avô ama muito o Mau Mau… acredito que ele vai mudar!"