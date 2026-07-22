Fabi Bang durante o ’Sem Censura’ - Reprodução de vídeo / TV Brasil

Fabi Bang durante o ’Sem Censura’Reprodução de vídeo / TV Brasil

Publicado 22/07/2026 06:53 | Atualizado 22/07/2026 07:51

Rio - Intérprete de Glinda na montagem brasileira de "Wicked" há 10 anos, Fabi Bang revelou que se sentiu desrespeitada nos bastidores de divulgação de "Wicked: Parte II" no Brasil. A artista expôs que ela e Myra Ruiz, dubladoras da Bruxa Boa e Elphaba, vividas na produção por Ariana Grande e Cynthia Erivo, respectivamente, foram excluídas de momentos cruciais da première em São Paulo, no ano passado, e definiu o caso como traumático.

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"Foi um desafio gostoso, mas a gente teve alguns momentos que foram muito infelizes em relação a isso. Todo o processo em relação ao marketing desse filme acabou sendo um trauma pra mim. Eu prefiro nem fazer cartaz dele aqui, porque, infelizmente, eu adoraria ter o orgulho de contar essa história", afirmou Fabi, em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (21).

"Eu nunca vivi um desrespeito tão grande em relação ao título que eu e a Myra defendemos no Brasil há 10 anos. Eu vi esse título ser celebrado num palco com brasileiros, com uma bandeira do Brasil, com uma bandeira de Wicked, de qual eu não fazia parte", lamentou.

A atriz contou que chegou a reportar a falta de reconhecimento nos bastidores a distribuidora. "Acho que eu falei pra quem eu tinha que falar no momento em que eu me senti desrespeitada e eu fui pontual, fui muito cirúrgica no que eu estava sentindo, não me calei. Nunca tivemos resposta. O assunto morreu", disse.

"Em tempos de redes sociais, os assuntos reverberam, mas chega uma hora que ninguém fala mais disso e vida que segue. Eu tenho uma carreira linda, 20 anos no teatro musical, não ia ser isso que eu ia dar ênfase. Mas eu acho que o show me ensinou também a lutar pelo que eu acredito, a lutar pelo que eu acho justo", concluiu.

Fabi Bang contou que sua experiência durante a dublagem de “Wicked” a traumatizou.



“A gente teve muitos momentos infelizes em relação a essa dublagem. Todo o processo de marketing do filme foi um trauma. E eu nem gosto de falar da dublagem desse filme, porque eu nem fui incluída… pic.twitter.com/JiFtDaUlD8 — poponze (@poponze) July 21, 2026