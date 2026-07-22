Rodrigo Godoy - Reprodução de vídeo

Rodrigo Godoy Reprodução de vídeo

Publicado 22/07/2026 07:41 | Atualizado 22/07/2026 07:42

"Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores. Ouvi, assisti e presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no teto dos outros e vocês não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda. Acho que vocês esqueceram que não são perfeitos", afirmou.

"Um monte de gente: famoso, ator, atriz, está na internet e na televisão falando um monte de m****. Vocês não falam da vida de vocês, que você era amante de fulano e de fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?", acrescentou.

Em seguida, o personal apontou uma possível falsidade entre os artistas. "Nesse meio, contam-se nos dedos quem realmente é íntegro, quem é amigo um do outro. 90% é tudo falso um com outro. Todo mundo se abraçando quando você encontra, vira as costas, toma. Está falando mal de você. Cansei de ver... Vocês ficam idolatrando essas pessoas, colocam no pedestal tanta gente que, se vocês soubessem da missa um terço, mudariam o conceito. Todo mundo sonso. Nem do arroba de vocês eles gostam, é que precisam."



Rodrigo também disse que tinha vontade de escolher um elenco, promover uma roda de conversas e questionar algumas pessoas. "Será que eles aceitariam meu convite? Ou só vão ficar falando pela internet, televisão. Porque joga para o mundo e vocês compram como verdade absoluta", comentou.

Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, em novos stories:



“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa, né? Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros… pic.twitter.com/z11aYADo6H — QG do POP (@QGdoPOP) July 21, 2026

Por fim, Rodrigo esclareceu que não vai falar sobre a vida de ninguém. "Podem ficar bem tranquilos em relação à fofoca. Não farei isso aqui, nunca fiz. Aqui vai seguir normal, como sempre. Vocês precisam viver a vida de vocês, cuidar da vida de vocês."

"A questão que eu quis falar é só pelo fato de um monte de hipócritas, com telhado de vidro, querer jogar pedra nos outros. É só uma lembrança. Não é de agora, de ontem. Conheci tanta gente de 2013, 2014 para cá. Tanta coisa... Só quis lembrar que as pessoas têm teto de vidro e se esquecem. Aqui não falarei sobre a vida alheia", encerrou.