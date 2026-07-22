Famosos lamentam morte do diretor Luiz Carlos Barreto - Reprodução do Instagram

Famosos lamentam morte do diretor Luiz Carlos BarretoReprodução do Instagram

Publicado 22/07/2026 12:19

Rio - A morte do diretor e produtor Luiz Carlos Barreto, aos 98 anos, comoveu a classe artística, nesta quarta-feira (22). Fernanda Torres, Claudia Abreu e outras celebridades expressaram tristeza com o falecimento do profissional, nas redes sociais, e publicaram homenagens a ele.

Vencedora do Globo de Ouro na categoria 'Melhor Atriz em Filme de Drama', no ano passado, Fernanda Torres demonstrou gratidão a Barretão. "O maior. Devo a ele a minha entrada no cinema, e o cinema deve a ele tudo", escreveu ela no Instagram.

Fernanda Montenegro também destacou a importância do produtor para o audiovisual nacional. "Luiz Carlos Barreto foi e é, para sempre, o corajoso desbravador e realizador da cultura cinematográfica do Brasil. Não há reposição de peça", declarou a atriz.

Na mesma rede social, Claudia Abreu recordou um trabalho com o diretor e o exaltou: "Barretão. Que figura maravilhosa, gentil e tão importante para o nosso cinema! Fizemos juntos 'O que é isso, companheiro?' e tenho muitas lembranças divertidas de nossa aventura no Oscar concorrendo a melhor filme estrangeiro.Ele formava uma dupla imbatível com a querida Lucy fazendo filmes inesquecíveis e também na defesa incansável do nosso cinema.Um beijo carinhoso pra Lucy, Bruno, Paula, Júlia e pra toda a família."

Miguel Falabella citou a convivência com Luiz Carlos e se despediu do colega. "Tive a honra e o privilégio de ter convivido com esse homem de extrema elegância, humor e afeto genuínos. Muito obrigado pelo abraço sempre carinhoso. Nosso grande Barretão vai fazer falta! O cinema brasileiro te aplaude, querido!".

Gloria Pires compartilhou no Instagram Stories uma foto ao lado de Barretão e prestou solidariedade aos familiares do profissional: "Barretão, guerreiro do cinema brasileiro, descanse em paz. Aqui, meu amor à família Barreto, que é um pouco minha também".

O Grupo Estação, maior rede de cinemas de rua do Rio, também lamentou a morte do produtor. "Nos despedimos hoje de Luiz Carlos Barreto, que nos deixou aos 98 anos de idade. Carinhosamente conhecido como Barretão, o cineasta, produtor e roteirista foi um dos maiores nomes de toda a história do cinema brasileiro. Descanse em Paz e obrigado por tudo, Barretão!", publicou o circuito em suas redes sociais.