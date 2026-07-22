Giulia Costa se aventura no surfe durante viagem pelo CaribeReprodução Instagram
Nos registros, a filha de Flávia Alessandra surge de biquíni tentando se equilibrar na prancha e também aproveitando o mar. O álbum reúne ainda imagens das praias, da natureza e de outros cenários do destino escolhido para as férias.
As fotos rapidamente receberam elogios dos seguidores, que destacaram a beleza das paisagens e celebraram a nova experiência vivida por Giulia durante a viagem.
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