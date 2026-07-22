Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli adiantaram novidades da atração - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli adiantaram novidades da atração Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 14:48

Rio - A nova temporada de "A Fazenda", da Record, promete transformações na sede do reality rural. Nesta quarta-feira (22), Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli, apresentadora e diretor da atração, contaram alguns spoilers do que o público verá a partir do dia 14 de setembro

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A casa ganhará um camarim, localizado próximo ao quarto, para que os participantes consigam se preparar antes das festas. "Lembra que eles tinham que trocar de roupa naquele closetzinho? Maquiar, se arrumar... agora tem um camarim mesmo. Vai ser incrível", afirmou Carelli.

O deck, espaço onde ocorrem as prévias das eliminações e as votações da temporada, ficou três vezes maior do que na última edição. Uma parte da festa também acontecerá nesse ambiente. O Rancho do Fazendeiro terá uma importância maior na dinâmica do programa.

Já as edições ao vivo estarão presentes em mais dias da semana. Anteriormente, as transmissões ocorriam na formação da roça, às terças-feiras, na Prova do Fazendeiro, às quartas, e na eliminação, às quintas. "Tome-lhe ao vivo! Aliás, eu acho que TV foi feito para ser ao vivo", disse Galisteu.

Apesar do mistério em torno dos futuros peões, Rodrigo Carelli entregou que todas as listas de cotados para entrar no programa estão erradas. "São quase, batem na trave".