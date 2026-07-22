Roberto Carlos Divulgação/TV Globo

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rio - O cantor e compositor Roberto Carlos, 85 anos, será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela assessoria de imprensa do cantor.

Em comunicado, a equipe do artista informou que o procedimento já estava previamente programado e que Roberto Carlos está tranquilo, seguindo todas as orientações médicas.

"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada", informou a assessoria. O comunicado também agradece as manifestações de carinho enviadas ao artista.

Até o momento, a equipe não divulgou em qual hospital o cantor será submetido ao procedimento. Veja: 