Endrick e Gabriely Miranda revelam nome do primeiro filho em chá de bebê - Eduardo Martins / Brazil News

Endrick e Gabriely Miranda revelam nome do primeiro filho em chá de bebêEduardo Martins / Brazil News

Publicado 22/07/2026 19:11 | Atualizado 22/07/2026 19:12

Rio - Endrick e Gabriely Miranda reuniram familiares e amigos para celebrar a chegada do primeiro filho, nesta quarta-feira (22), em São Paulo. Durante o chá de bebê, o casal revelou o nome escolhido para o menino: Kendrick.

A comemoração aconteceu na casa de eventos Welucci Gardens e reuniu cerca de 120 convidados. A decoração, assinada por Andrea Guimarães, apostou em tons de azul, branco e lilás e trazia, logo na entrada, uma placa com o nome do bebê.

Para a ocasião, Gabriely escolheu um vestido longo de cetim azul com detalhes em plumas. Já o atacante da Seleção Brasileira usou camisa branca bordada e calça jeans.

Os dois anunciaram a gravidez em abril, por meio de um ensaio publicado nas redes sociais. Na época, Gabriely escreveu a frase "Agora somos 5", em referência ao casal, aos dois cachorros da família e ao bebê que está a caminho.

Poucos dias depois, eles fizeram um chá revelação intimista e descobriram que esperavam um menino. Até então, o nome da criança permanecia em segredo.