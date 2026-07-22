Bruna Biancardi - ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Bruna Biancardi ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Publicado 22/07/2026 13:45

Rio - Bruna Biancardi fez um desabafo sobre a exposição de sua vida desde que iniciou o relacionamento com Neymar Jr . A influenciadora, que espera a terceira filha com o jogador, abordou o assunto na caixinha de perguntas do Instagram.

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"Qual a parte complicada da vida pública?", perguntou um internauta. "Acho que é aprender a lidar com opiniões de quem não conhece a história toda, ou de quem acha que conhece, só pelo o que vê nas redes. Faz parte, mas nem sempre é fácil", disse ela.

Mãe de Mavie e Mel, a influenciadora também comentou as diferenças da atual gestação e as anteriores. "Acho que fui aprendendo e essa está sendo bem leve. Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido", afirmou.